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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Grill und Rasenmäher entwendet

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwochvormittag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Einhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal. Aus dem Inneren entwendeten der/die Einbrecher unter anderem einen Rasenmäher sowie einen Gasgrill. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von ca. 450 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0081225/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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