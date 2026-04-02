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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Schleusingen (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Zeit zwischen Dienstagabend, 23:00 Uhr, und Mittwochmorgen auf bislang ungeklärte Weise eine Gaststätte in der Suhler Straße in Schleusingen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schankraum und entwendeten zwei Geldbeutel mit Bargeld sowie aus einem Abstellraum einen Staubsauger der Marke "Dyson". Der Sach- und Entwendungsschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1.800 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0080647/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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