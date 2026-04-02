Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld gestohlen

Zella-Mehlis (ots)

Mittwoch gegen 10:15 Uhr vergaß eine Frau ihre Handtasche in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Einkaufscenters in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Eine Zeugin beobachtete, wie sich ein Mann an der Tasche und dem darin befindlichen Geldbeutel zu schaffen machte und in der weiteren Folge Bargeld entnahm. Sie sprach den Täter an, welcher die Zeugin daraufhin wegschubste und flüchtete. Der Mann erbeutete etwa 600 Euro Bargeld und kann wie folgt beschrieben werden. - kräftigere Statur - ungepflegtes Erscheinungsbild - Vollbart Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der männlichen Person oder der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0081003/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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