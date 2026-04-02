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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geld gestohlen

Zella-Mehlis (ots)

Mittwoch gegen 10:15 Uhr vergaß eine Frau ihre Handtasche in einem 
Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Einkaufscenters in der 
Industriestraße in Zella-Mehlis. Eine Zeugin beobachtete, wie sich 
ein Mann an der Tasche und dem darin befindlichen Geldbeutel zu 
schaffen machte und in der weiteren Folge Bargeld entnahm. Sie sprach
den Täter an, welcher die Zeugin daraufhin wegschubste und flüchtete.
Der Mann erbeutete etwa 600 Euro Bargeld und kann wie folgt 
beschrieben werden.
- kräftigere Statur
- ungepflegtes Erscheinungsbild
- Vollbart
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der männlichen Person oder
der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und 
der Angabe des Aktenzeichens 0081003/2026 beim Inspektionsdienst Suhl
zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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