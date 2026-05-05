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Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Doppelhaushälfte, Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Montag (04.05.) sind unbekannte Täter im Zeitraum von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Straße Rotdornweg eingebrochen. Das Haus liegt am östlichen Stadtrand von Emsdetten und grenzt unmittelbar an ein Waldstück an.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter in der Tatzeit über den Garten auf das Grundstück und verschafften sich über ein Wohnzimmerfenster Zugang zu dem Wohnhaus. Dort wurden unter anderem diverse Räume und Schränke durchsucht. Die Täter entwendeten Handtaschen und Uhren von unbekanntem Wert.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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