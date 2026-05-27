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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Smishing-Betrug

Hamm-Rhynern (ots)

Einem Betrüger gelang es am Sonntagabend, 24. Mai, von einer 23-jährigen Frau aus Hamm einen niedrigen fünfstelligen Betrag zu erbeuten.

Die Geschädigte erhielt abends eine SMS von der vermeintlichen Firma, bei der sie ihre Kreditkarte hat. Da sie ein Sicherheitsupdate durchführen müsste, reagierte die 23-Jährige auf die SMS. Anschließend erhielt sie einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass es Sicherheitslücken bei ihrem Online-Banking gebe, weshalb sie dem Anrufer persönliche Daten übermittelte.

Nachdem die Geschädigte eine App installiert hatte, die die Sicherheitslücken beheben sollte, wurde ein niedriger fünfstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht.

Bei diesem Vorfall handelt es sich um Smishing (eine Kombination aus SMS und Phishing), bei dem mittels betrügerischer Textnachrichten persönliche Daten gestohlen, Geld erpresst oder Schadsoftware auf dem Smartphone installiert werden soll. Die Kriminellen nutzen dabei oft vertrauenswürdig erscheinende Identitäten, beispielsweise von Banken, Paketdiensten oder angeblichen Familienmitgliedern.

Die Polizei gibt diesbezüglich folgende Präventionshinweise:

   - Klicken Sie niemals auf Links oder Anhänge in unerwarteten SMS.
   - Rufen Sie keine unbekannten Nummern an.
   - Geben Sie niemals Passwörter, PINs, TANs oder Kreditkartendaten 
     über verlinkte Webseiten ein.
   - Loggen Sie sich bei einer angeblichen Bankwarnung immer manuell 
     über Ihren Browser oder Ihre App ein - nutzen Sie nicht den Link
     aus der SMS.
   - Blockieren und melden Sie Rufnummern. Speichern Sie die Nummer 
     nicht, sondern blockieren Sie sie. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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