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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebe versuchen erneut Goldschmuck zu entwenden

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bislang unbekannte Trickdiebe versuchten am Montag, 25. Mai, erneut ein Armband einer 18-jährigen Frau zu entwenden.

Die Hammerin wartete gegen 11.50 Uhr an der Bushaltestelle "Gottfried-Könzgen-Straße" auf der Hammer Straße auf den Bus, als ein dunkler BMW vor ihr anhielt. Der Fahrer sprach die Frau an und reichte ihr die Hand. Dies lehnte die Frau zunächst ab.

Anschließend rief die Beifahrerin die 18-Jährige zu sich und streckte ihr ebenfalls die Hand entgegen. Als die Hammerin der Beifahrerin ebenfalls die Hand ausstreckte, hielt diese ihre Hand mit beiden Händen ungewöhnlich lange fest und umschloss die komplette Hand der 18-Jährigen, an der sich ihr Armband befand. Daraufhin zog die 18-Jährige ihre Hand weg.

Das Fahrzeug entfernte sich anschließend stadteinwärts über die Hammer Straße, nachdem die Hammerin zuvor noch nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus gefragt worden war.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen BMW mit DO-Kennzeichen.

Der Fahrer ist laut Angaben der Zeugin zwischen 35 und 40 Jahren alt, hat ein Tattoo auf dem linken Oberarm und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug ein T-Shirt.

Die Beifahrerin ist ebenfalls zwischen 35 und 40 Jahre alt und hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug einen Schal als Kopfbedeckung, der ihr Gesicht zum Teil bedeckte, und sprach Deutsch mit Akzent.

Hinweise zu den beiden Personen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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