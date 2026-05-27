POL-HAM: Grauer Mercedes-Benz von Parkplatz entwendet
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 22. Mai, 11.30 Uhr und Dienstag, 26. Mai, 11.30 Uhr einen grauen Mercedes-Benz. Der Besitzer stellte die Kombilimousine am Parkplatz Am Stadion an der Römerstraße ab. Als er nach dem langen Wochenende zu seinem Wagen zurückkehren wollte, war dieser nicht mehr vor Ort.
Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)
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