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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer Mercedes-Benz von Parkplatz entwendet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 22. Mai, 11.30 Uhr und Dienstag, 26. Mai, 11.30 Uhr einen grauen Mercedes-Benz. Der Besitzer stellte die Kombilimousine am Parkplatz Am Stadion an der Römerstraße ab. Als er nach dem langen Wochenende zu seinem Wagen zurückkehren wollte, war dieser nicht mehr vor Ort.

Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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