Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Goldschmuck angeboten: Trickdiebstahl an Seniorin verhindert

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitag, 22. Mai, gegen 9 Uhr, wurde eine 88-Jährige auf dem Irisweg beinahe Opfer eines Trickdiebstahls.

Drei Tatverdächtige näherten sich der Seniorin mit einem Pkw, während sich diese im Vorgarten ihres Mehrfamilienhauses aufhielt.

Eine der Tatverdächtigen suchte die Seniorin im Vorgarten auf, bot ihr einen goldenen Ring an und versuchte, der Seniorin eine Halskette um den Hals zu legen.

Als die Seniorin ablehnte und die Tatverdächtige aufforderte, von ihr abzulassen, stieg die Tatverdächtige zurück ins Fahrzeug.

Sie ist zirka 30-35 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, trug ein beiges Kopftuch und ein beigebraunes Kleid.

Die weibliche Komplizin trug ein Kopftuch und hatte eine korpulente Statur. Laut Zeugenaussagen hatte sie ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, genauso wie der Fahrer des dunklen Pkw.

Die Polizei Hamm warnt: - Seien Sie skeptisch, wenn sich Ihnen Fremde auf der Straße körperlich nähern. Stehen Sie, notfalls auch energisch, für Ihren persönlichen Raum ein. - Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit nur mit Bedacht. Machen Sie sich bewusst, dass Sie dadurch ins Visier von potenziellen Täterinnen und Tätern geraten könnten, die gezielt nach lukrativer Beute Ausschau halten. - Achten Sie auf Ihr Umfeld, beispielsweise auf aufdringliche Menschen in Ihrer Nähe oder Fahrzeuge mit ortsfremden Kennzeichen, aus denen Passanten angesprochen werden. - Suchen Sie sich offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder rufen Sie um Hilfe. - Zeigen Sie Zivilcourage, aber bringen Sie sich hierbei nicht selbst in Gefahr. - Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl unbedingt die Polizei über den Notruf 110 und teilen Sie alle relevanten Details mit. Eine Anzeigenerstattung können Sie persönlich auf jeder nächstgelegenen Polizeidienststelle oder online auf der Internetseite der Polizei vornehmen. - Weitere Informationen und Hinweise hierzu finden sie unter https://hamm.polizei.nrw/artikel/kettentrick

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen und dem Fahrzeug unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(cr)

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