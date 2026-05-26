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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Goldschmuck angeboten: Trickdiebstahl an Seniorin verhindert

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitag, 22. Mai, gegen 9 Uhr, wurde eine 88-Jährige auf dem Irisweg beinahe Opfer eines Trickdiebstahls.

Drei Tatverdächtige näherten sich der Seniorin mit einem Pkw, während sich diese im Vorgarten ihres Mehrfamilienhauses aufhielt.

Eine der Tatverdächtigen suchte die Seniorin im Vorgarten auf, bot ihr einen goldenen Ring an und versuchte, der Seniorin eine Halskette um den Hals zu legen.

Als die Seniorin ablehnte und die Tatverdächtige aufforderte, von ihr abzulassen, stieg die Tatverdächtige zurück ins Fahrzeug.

Sie ist zirka 30-35 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, trug ein beiges Kopftuch und ein beigebraunes Kleid.

Die weibliche Komplizin trug ein Kopftuch und hatte eine korpulente Statur. Laut Zeugenaussagen hatte sie ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, genauso wie der Fahrer des dunklen Pkw.

   Die Polizei Hamm warnt:
   - Seien Sie skeptisch, wenn sich Ihnen Fremde auf der Straße 
     körperlich nähern. Stehen Sie, notfalls auch energisch, für 
     Ihren persönlichen Raum ein.
   - Tragen Sie wertvollen Schmuck in der Öffentlichkeit nur mit 
     Bedacht. Machen Sie sich bewusst, dass Sie dadurch ins Visier 
     von potenziellen Täterinnen und Tätern geraten könnten, die 
     gezielt nach lukrativer Beute Ausschau halten.
   - Achten Sie auf Ihr Umfeld, beispielsweise auf aufdringliche 
     Menschen in Ihrer Nähe oder Fahrzeuge mit ortsfremden 
     Kennzeichen, aus denen Passanten angesprochen werden.
   - Suchen Sie sich offensiv Hilfe, wenn Sie sich bedrängt oder 
     unsicher fühlen. Sprechen Sie gezielt andere Passanten an oder 
     rufen Sie um Hilfe.
   - Zeigen Sie Zivilcourage, aber bringen Sie sich hierbei nicht 
     selbst in Gefahr.
   - Verständigen Sie nach einem (versuchten) Diebstahl unbedingt die
     Polizei über den Notruf 110 und teilen Sie alle relevanten 
     Details mit. Eine Anzeigenerstattung können Sie persönlich auf 
     jeder nächstgelegenen Polizeidienststelle oder online auf der 
     Internetseite der Polizei vornehmen.
   - Weitere Informationen und Hinweise hierzu finden sie unter 
     https://hamm.polizei.nrw/artikel/kettentrick

Die Polizei Hamm bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen und dem Fahrzeug unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(cr)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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