Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf KiTa-Parkplatz

Hamm-Pelkum (ots)

Am Freitag, 22. Mai, zwischen 7.30 Uhr und 16.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Daimler. Der geparkte Pkw wies Lackschäden am Heck auf.

Der Daimler stand im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz einer KiTa an der Oberonstraße.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(cr)

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