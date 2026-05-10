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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Rollerfahrer schwer verletzt

Euskirchen (ots)

Am Samstag (9. Mai) gegen 10.10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Österreicher mit einem BMW die Kölner Straße von Kuchenheim kommend in Richtung der Euskirchener Innenstadt. An der Kreuzung Keltenring befand er sich vorerst auf der Linksabbiegerspur Richtung Pützbergring und vollzog von da aus einen Fahrstreifenwechsel, um anschließend weiter nach rechts in Fahrtrichtung Kreishaus zu fahren. Bei dem doppelten Fahrstreifenwechsel übersah er den 64-jährigen Bornheimer auf seinem Motorroller, welcher sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Rechtsabbiegerspur befand und kurz vor dem Kreuzungsbereich nach rechts in eine Einfahrt abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Kölner Straße wurde im betroffenen Abschnitt zeitweise gesperrt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und der Pkw des Unfallverursachers als Beweismittel sichergestellt. Der Pkw-Fahrer selbst blieb bei dem Unfall unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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