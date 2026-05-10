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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Vereinsheim

Euskirchen-Flamersheim (ots)

Am 09. Mai gegen 06.20 Uhr erhielt die Leitstelle der Euskirchener Polizei Kenntnis von zwei flüchtenden Einbrechern, welche bei ihrer Tat in Euskirchen-Flamersheim überrascht wurden. Diese hatten es augenscheinlich auf das im Tennisheim gelagerte Leergut abgesehen und waren dafür durch ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Fenster ins Innere des Gebäudes gelangt.

Ein Vereinsmitglied hatte dies über die installierte Videoüberwachung beobachtet und konnte anschließend ein Foto von einem der Täter bei Verlassen der Anlage fertigen. Der darauf ersichtliche 46-jährige Euskirchener war den Polizeibeamten bereits durch vorangegangene Delikte bestens bekannt, konnte jedoch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Im weiteren Verlauf wurde jedoch sein 38-jähriger Euskirchener Mittäter an der Wohnanschrift des polizeibekannten Täters aufgegriffen und vorläufig festgenommen. Weiterhin wurde in einer dort befindlichen Garage noch weiteres Diebesgut aus anderen Taten aufgefunden und sichergestellt. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Das Diebesgut mit einem Gesamtwert in Höhe von 5 Euro konnte an die Eigentümer zurückgegeben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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