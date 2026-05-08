Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall in verletzt
Weilerswist (ots)
Am gestrigen Donnerstag, 7. Mai, kam es um 15.58 Uhr auf der Trierer Straße in Weilerswist-Großvernich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Pkw-Fahrerin. Ein 33-jähriger Mann aus Weilerswist befuhr mit seinem E-Scooter zunächst den Gehweg aus Richtung Weilerswist kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Als er beabsichtigte, auf die Trierer Straße zu fahren, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den nachfolgenden Pkw einer 45-jährigen Frau aus Weilerswist, die die Trierer Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Die Pkw-Fahrerin leitete nach eigenen Angaben noch eine Gefahrenbremsung ein. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Der 33-Jährige stürzte infolge der Kollision auf die Fahrbahn und verletzte sich. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 33-Jährigen wurde ein freiwilliger Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung bei Fahrunsicherheit gefertigt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell