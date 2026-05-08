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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall in verletzt

Weilerswist (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 7. Mai, kam es um 15.58 Uhr auf der Trierer Straße in Weilerswist-Großvernich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Pkw-Fahrerin. Ein 33-jähriger Mann aus Weilerswist befuhr mit seinem E-Scooter zunächst den Gehweg aus Richtung Weilerswist kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Als er beabsichtigte, auf die Trierer Straße zu fahren, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den nachfolgenden Pkw einer 45-jährigen Frau aus Weilerswist, die die Trierer Straße in gleicher Fahrtrichtung befuhr. Die Pkw-Fahrerin leitete nach eigenen Angaben noch eine Gefahrenbremsung ein. Ein Zusammenstoß konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Der 33-Jährige stürzte infolge der Kollision auf die Fahrbahn und verletzte sich. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 33-Jährigen wurde ein freiwilliger Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung bei Fahrunsicherheit gefertigt.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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