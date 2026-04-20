Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Kirchfeld

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am 16.04.2026, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 15.00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kirchfeld in Senden, Ottmarsbocholt ein. Mit Hilfe eines Kuhfußes hebelten sie eine Kellertür des Hauses auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie augenscheinlich beide Wohnungen des Hauses und entwendeten aus der Erdgeschosswohnung Schmuck. Ob noch weitere Dinge entwendet worden sind, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen noch nicht gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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