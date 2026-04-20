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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Kirchfeld
Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen am 16.04.2026, in der Zeit von 06.30 Uhr bis 15.00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Kirchfeld in Senden, Ottmarsbocholt ein. Mit Hilfe eines Kuhfußes hebelten sie eine Kellertür des Hauses auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie augenscheinlich beide Wohnungen des Hauses und entwendeten aus der Erdgeschosswohnung Schmuck. Ob noch weitere Dinge entwendet worden sind, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahmen noch nicht gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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