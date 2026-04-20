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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (16.04.26) einen Transporter am Pendlerparkplatz an der B474/B67aufgebrochen. Zwischen 4.30 Uhr und 15.30 Uhr liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten unter anderem Werkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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