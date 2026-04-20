POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Donnerstag (16.04.26) einen Transporter am Pendlerparkplatz an der B474/B67aufgebrochen. Zwischen 4.30 Uhr und 15.30 Uhr liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten unter anderem Werkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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