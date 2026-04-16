Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstraße

Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Senden befuhr am 15.04.2026, gegen 14.45 Uhr, die Gartenstraße in Senden. Er beabsichtigte auf ein dortiges Grundstück einzubiegen. Ein 85-jähriger Pedelecfahrer aus Senden befuhr zu diesem Zeitpunkt parallel zum Autofahrer den dortigen Radweg. Beim Einbiegen auf das Grundstück kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 85-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

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