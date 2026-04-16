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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Gartenstraße
Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Senden befuhr am 15.04.2026, gegen 14.45 Uhr, die Gartenstraße in Senden. Er beabsichtigte auf ein dortiges Grundstück einzubiegen. Ein 85-jähriger Pedelecfahrer aus Senden befuhr zu diesem Zeitpunkt parallel zum Autofahrer den dortigen Radweg. Beim Einbiegen auf das Grundstück kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 85-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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  • 16.04.2026 – 09:38

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    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 15.04.2026, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 21.25 Uhr, den am Faianus-Kirchplatz in einer Parktasche geparkten grauen Mercedes Benz eines 68-jährigen Halters aus Warngau und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140201. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

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