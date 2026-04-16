Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Meinertstraße

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 15.04.2026, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 17.55 Uhr, den in einer Parkbox an der Meinertstraße in Coesfeld geparkten weißen Ford Fiesta einer 42-jährigen Coesfelderin und flüchtete, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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