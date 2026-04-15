POL-COE: Nottuln, B525/ Autos kollidieren
Coesfeld (ots)
Zwei Autos sind am Mittwoch (15.04.26) auf der B525 kollidiert. Gegen 7.10 Uhr war ein 33-Jähriger aus Hagen auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Appelhülsen unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Koblenz die Gegenrichtung. Als er nach links auf die K11 abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Im Auto des Hageners befand sich eine 45-jährige Frau aus Dortmund. Alle Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Während die Dortmunderin und der Koblenzer mit Rettungswagen in Krankenhäuser kamen, wurde der 33-Jährige nach einer Behandlung vor Ort entlassen. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.
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