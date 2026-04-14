Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Droste-Hülshoff-Straße/Einbrecher erbeuten Tresor

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter drangen in ein freistehendes Einfamilienhaus in Nordkirchen ein. Hierzu hebelten sie am Dienstag (14.04.) zwischen 09:20 Uhr und 11:00 Uhr ein Fenster aus. Die durchsuchten das Haus und entwendeten einen Tresor, indem sich unter anderem Bargeld sowie eine hochwertige Armbanduhr befanden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7793711 entgegen.

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