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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letterstraße/Erneut ohne Führerschein und unter Cannabiseinfluss unterwegs - Auto sichergestellt

Coesfeld (ots)

Bereits am Sonntag war ein 28-jähriger zweimal ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Cannabis mit seinem Auto unterwegs. In diesem Zustand hatte er sogar freiwillig eine Polizeiwache angesteuert. Aufgrund mangelnder Einsicht stellten Polizeibeamte schließlich seinen Autoschlüssel sicher, die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6254473

Als eine Streife am Montag (13.04.) gegen 20:15 Uhr einen Autofahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle anhielten staunten sie daher nicht schlecht, wieder den Coesfelder mit albanischer Staatsbürgerschaft vor sich zu haben. Offenbar mit einem Ersatzschlüssel hatte er seinen VW erneut in Betrieb genommen. Daran, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat, konnte sich natürlich in der kurzen Zeit nichts ändern. Aber auch ein Drogentest zeigte erneut Cannabiskonsum an.

Für den Mann bedeutete das eine erneute Blutprobe sowie eine weitere Strafanzeige. Um zukünftige Fahrten des Mannes zu verhindern beschlagnahmten die Beamten zudem den auf seinen Namen zugelassenen VW Golf. Über den Verbleib des Fahrzeugs muss nun ein Gericht entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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