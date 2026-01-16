Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Vereinsheim

Haren (ots)

In der Zeit zwischen dem 04.01.2025, 12:00 Uhr, und dem 15.01.2026, 11:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim an der Tengestraße in Haren. Innerhalb des Gebäudes wurde eine weitere verschlossene Tür aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Diebesgut konnte nach bisherigen Erkenntnissen nicht erlangt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell