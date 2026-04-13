Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße/Einbruch in Betriebshalle

Coesfeld (ots)

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Sonntag (12.04.) gegen 21:30 Uhr Zutritt zu einer Halle eines metallverarbeitenden Betriebes An der Schlosserstraße in Olfen. Hierzu schlugen sie eine Scheibe ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten Gegenstände zur Metallverarbeitung sowie Metall und nutzen den Gabelstapler in der Halle. Es Entstand ein Schaden in fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-793711 entgegen.

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