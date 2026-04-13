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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Merfeld, Lavesumer Straße (K 44)/Motorrad und Liegerad stoßen zusammen

Coesfeld (ots)

Zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Fahrrad in Form eines Liegerades kam es am Samstag (11.04.) gegen 15:30 Uhr auf der Lavesumer Straße in Dülmen.

Ein 60-jähriger Radfahrer aus Dülmen war mit seinem Liegerad auf der Lavesumer Straße in Richtung Lavesum unterwegs. An der Einmündung Kornkamp wollte er nach links abbiegen, dabei kollidierte er mit einem in gleicher Fahrtrichtung überholenden 61-jährigen Motorradfahrer aus Marl. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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