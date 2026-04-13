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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/ Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss mit dem Auto zur Polizeiwache gefahren

Coesfeld (ots)

Dass ein Mann am Sonntag Mittag zur Polizeiwache kommt, um eine Anzeige zu erstatten, ist erstmal nichts ungewöhnliches. So sah es auch für die Beamten der Polizeiwache Coesfeld zunächst nach einem Routinefall aus, als ein 28-jähriger am 12.04. gegen 13:30 Uhr die Wache betrat und eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil schilderte.

Bei der routinemäßigen Überprüfung des Coesfelders mit albanischer Staatsbürgerschaft stellten die Beamten jedoch nicht nur fest, dass dieser gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sondern auch, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die körperlichen Anzeichen waren deutlich, ein Test bestätigte den Verdacht auf Cannabiskonsum. Dem Mann wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

An dieser Stelle könnte die Geschichte zu Ende sein. Der 28-jährige sorgte jedoch für eine selbst für erfahrene Polizeibeamte nicht alltägliche Fortschreibung. Beamte der Leitstelle beobachteten, wie der Mann sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erneut ans Steuer seines Autos setzte, welches er unmittelbar vor dem Dienstgebäude geparkt hatte. Sie informierten ihre Kollegen der Wache, die den Verkehrssünder noch vor dem Gebäude erneut stellten. Da mit Einsicht des Mannes offenbar nicht zu rechnen war, stellten die Beamten nun den Schlüssel des VW Golf sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern. Der 28-Jährige verließ die Örtlichkeit so schließlich als Fußgänger, jedoch mit einer weiteren Strafanzeige im Gepäck.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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