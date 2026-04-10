Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Siemensstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Siemensstraße in ein Baustellengelände eingedrungen. Sie öffneten Gewaltsam einen Container, aus dem die Täter eine Kamera entwendeten. Zudem stahlen die Unbekannten Kupferkabel. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Donnerstag (09.04.26) und 6.30 Uhr am Freitag (10.04.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

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