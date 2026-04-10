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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Josef-Heydt-Straße
Geschwister-Scholl-Straße
15-jähriger Rollerfahrer ohne Führerschein verursacht Unfall

Coesfeld (ots)

Ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Havixbeck missachtete am 09.04.2026, gegen 17 Uhr, an der Kreuzung Josef-Heydt-Straße / Geschwister-Scholl-Straße in Havixbeck, die Vorfahrt des von links kommenden 51-jährigen Autofahrers aus Havixbeck. Es kam zum Unfall bei dem Sachschaden entstand. Der Sozius-Fahrer des Rollerfahrers entfernte sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 15-Jährige den Roller seiner Mutter unbefugt in Gebrauch genommen hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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