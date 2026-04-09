Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, L671/ Auto kollidiert mit Baum

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Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Donnerstag (09.04.26) an der L671 mit einem Baum kollidiert. Gegen 11.55 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer aus Münster die Horn-Capeller-Straße in Richtung Capelle. In einer Linkskurve verlor er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf einen Grünstreifen, durchfuhr einen Graben, stieß mit einem Schild zusammen und kollidierte letztlich mit einem Baum. Dabei erlitt der Mann Verletzungen. Mit einem Rettungswagen kam der Münsteraner in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

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