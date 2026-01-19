Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Nacht von Samstag (17.01.2026) auf Sonntag (18.01.2026) kam es im Bereich der Neusässer Straße zu einem Raub mit Körperverletzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen Mitternacht überwältigten zwei bislang unbekannte Täter einen 25-Jährigen im Bereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Die beiden Männer entwendeten hierbei diverse persönliche Gegenstände. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u. a. wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Der 25-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

