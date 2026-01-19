PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Nacht von Samstag (17.01.2026) auf Sonntag (18.01.2026) kam es im Bereich der Neusässer Straße zu einem Raub mit Körperverletzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen Mitternacht überwältigten zwei bislang unbekannte Täter einen 25-Jährigen im Bereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle. Die beiden Männer entwendeten hierbei diverse persönliche Gegenstände. Der 25-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u. a. wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. Der 25-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 14:31

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Göggingen - In der Zeit von Samstag (17.01.2026), 20.00 Uhr, auf Sonntag (18.01.2026), 11.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Anton-Günther-Straße einen dort geparkten Transporter. Als der Eigentümer zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:30

    POL Schwaben Nord: Die Polizei ermittelt nach versuchtem Totschlag

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Donnerstag (15.01.2026) kam es in der Tunnelstraße in Augsburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26- und einem 25-Jährigen. Gegen 18.30 Uhr verletzte der 26-Jährige den 25-Jährigen mit einem Messer. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten konnten den ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 13:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (17.01.2026) gegen 17:30 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem silbernen Ford beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Steinernen Furt gegen einen grauen Skoda. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand am Fahrzeugheck ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren