Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Öffentlichkeitsfahndung

Coesfeld (ots)

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach einer Betrügerin. Am 13.12.25 erschien die Gesuchte bei einer Coesfelder Firma, um eine Provision für einen Deal zu prüfen. Ein Mitarbeiter legte ihr das Bargeld vor. Die unbekannte Tatverdächtige nahm dieses in Augenschein und verpackte es in einem von ihr mitgebrachten Paket.

Ein von ihr inszeniertes Ablenkungsmanöver nutzte die Unbekannte dazu, um ein zweites Paket mit dem Paket auszutauschen, in welchem sich das Bargeld befand. Das zweite Paket enthielt lediglich Papierschnipsel.

Die Tatverdächtige suggerierte schließlich, die Prüfung abgeschlossen zu haben und verließ die Geschäftsräume samt des Pakets mit dem darin enthaltenen Bargeld.

Ein Foto der Tatverdächtigen ist im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/200225

Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-14201 entgegen.

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