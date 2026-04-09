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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße
Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 08.04.2026, in der Zeit 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr, den auf der Lüdinghauser Straße in Dülmen innerhalb einer gekennzeichneten Parkfläche geparkten schwarzen Audi (Firmenfahrzeug mit Berliner Städtekennung) und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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