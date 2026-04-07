Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B 58

K3 Westerbauerschaft, Tiergefahr durch zwei entlaufene Rinder

Coesfeld (ots)

Vorsicht durch zwei entlaufene junge Rinder! Die Tiere sind seit dem 07.04.2026 ca. 20 Uhr im Bereich westlich von Ascheberg und südlich der B 58 unterwegs. Ein Tier ist schwarz-weiß gefleckt, das Andere grau gezeichnet. Der genaue Standort ist aktuell nicht bekannt. Trotz dem Einsatz von Drohne und Wärmebildkamera konnten die Tiere bislang nicht wieder aufgefunden werden. Sobald die Tiergefahr vorüber ist wird nachberichtet.

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