POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/Grauer Seat Leon beschädigt

Coesfeld (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Freitag (03.04.26) ist ein dritter Beteiligter geflüchtet. Gegen 23.30 Uhr überholten zwei Autos einen Zeugen. Ein 18-Jähriger aus Selm fuhr eines davon. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er in den Kreisverkehr Lüdinghauser Straße, Selmer Straße ein. Dabei kollidierte der Fahranfänger mit einem 19-jährigen Autofahrer aus Selm, der sich vor ihm befand, kam von der ...

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