POL-COE: Olfen, Eversumer Straße/Grauer Seat Leon beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (06.04.26) einen grauen Seat Leon an der Eversumer Straße beschädigt. Zwischen 9.45 Uhr und 12.45 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz des Grimpinger Hofs. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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