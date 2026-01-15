PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autofahrer ins Gesicht geschlagen +++ Unfall im Kreuzungsbereich +++ Unfall beim Abbiegen

Hofheim (ots)

1. Autofahrer ins Gesicht geschlagen,

Eschborn-Niederhöchstadt, Georg-Büchner-Straße, Mittwoch, 14.01.2026, 19:20 Uhr

(ro)In Eschborn-Niederhöchstadt hat ein Mann am Mittwochabend einem Autofahrer ins Gesicht geschlagen. Der 42-jährige Fahrer des Pkw war gegen 19:20 Uhr in der Georg-Büchner-Straße in Höhe der Sporthalle unterwegs, als ihm ein Hund vor das Fahrzeug gelaufen sei. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Besitzer des Hundes habe unvermittelt seine Autotür geöffnet und ihm ins Gesicht geschlagen, bevor er mit seinem Hund in einem weißen Landrover mit "F"-Kennzeichen (Stadt Frankfurt a.M.) davongefahren sei. Der Flüchtige wird als 45 bis 50 Jahre alt und mit sehr kurzen Haaren bzw. Glatze beschrieben. Die Polizeistation Eschborn ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

2. Unfall im Kreuzungsbereich,

Eschborn-Niederhöchstadt, Hessenallee/Rudolph-Diesel-Straße, Mittwoch, 14.01.2026, 21:30 Uhr

(ro)Am Mittwochabend kam es im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung, eine Fahrerin wurde hierbei verletzt. Ein 51-Jähriger war in seinem Lucid Air gegen 21:30 Uhr auf der Rudolph-Diesel-Straße unterwegs und wollte die Hessenallee kreuzen, um weiter auf der Rudolph-Diesel-Straße in Richtung Taunusstraße zu fahren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 18-jährige Mercedesfahrerin, die die Hessenallee von der Hauptstraße aus kommend in Richtung Schwalbach befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, in Folge dessen die 18-Jährige verletzt und ambulant vom Rettungsdienst behandelt wurde. Der 51-Jährige sowie ein weiterer Insasse bleiben unverletzt. Sowohl der Lucid als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

3. Unfall beim Abbiegen,

Eppstein, Bundesstraße 455/Lorsbacher Straße, Mittwoch, 14.01.2026, 08:50 Uhr

(ro)In Eppstein kam es beim Abbiegen einer Autofahrerin zu einem Verkehrsunfall, eine Person wurde verletzt. Die 36-Jährige befuhr in einem Skoda die Bundesstraße 455 aus Kelkheim kommend in Richtung Wiesbaden und wollte in die Lorsbacher Straße abbiegen. Zeitgleich war eine 30-jährige in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 35-Jährige wurde verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, die 30-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zudem waren Betriebsmittel ausgelaufen, weswegen der Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt war. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

