POL-MTK: Computerbetrug+++ Fahrrad von Schulgelände gestohlen +++ Gegenstand auf Transporter geworfen +++ Nach Verfolgungsfahrt festgenommen +++ Gegen Festnahme gewehrt

Hofheim (ots)

1. Computerbetrug,

Sulzbach, Donnerstag, 08.01.2026 bis Montag, 12.01.2026

(eh) Eine Sulzbacherin wurde in den letzten Tagen Opfer von Computerbetrügern, die Überweisungen von ihrem privaten und dem geschäftlichen Bankkonto tätigten. In einer Phishing-Mail wurde die Dame aufgefordert, persönliche Daten zu aktualisieren. Im Anschluss erhielt sie Anrufe eines vermeintlichen Bankangestellten, welcher sie zur Freigabe ihres Desktops über eine Plattform namens "Anydesk" aufforderte. Somit erlangte der bislang unbekannte Täter Zugriff auf die privaten und geschäftlichen Konten der Frau und führte nicht autorisierte Überweisungen durch. Das Vorgehen der Betrüger zeigt wieder, mit welchen unterschiedlichen Tricks und Maschen sie versuchen, an Ihr Geld zu kommen. Die Polizei rät aus diesem Grund ausdrücklich, geben Sie niemals Zugangsdaten jeglicher Art an fremde Personen heraus. Seien Sie stets misstrauisch und kontaktieren Sie im Zweifel immer von sich aus den Kundendienst des jeweiligen Dienstleisters über Ihnen vertraute Rufnummern oder Kontaktformulare.

2. Fahrrad von Schulgelände gestohlen,

Hofheim, Rudolf-Mohr-Straße 4, Montag, 12.01.2026, 09:15 Uhr bis 10:35 Uhr

(eh) Einem Schüler der Main-Taunus-Schule wurde am Montag sein abgestelltes Pedelec vom Schulgelände entwendet. Der junge Mann stellte sein E-Bike auf dem schuleigenen Fahrradabstellplatz ab und sicherte es mit einem Vorhängeschloss am Fahrradständer. Das Pedelec samt Fahrradschloss wurden von einem unbekannten Täter entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

3. Gegenstand auf Transporter geworfen,

Liederbach, L3014 Fahrtrichtung Kelkheim, Montag, 12.01.2026, 18:30 Uhr

(eh) Am Montagabend wurde von einem unbekannten Täter von einer Brücke ein Gegenstand auf einen Kleintransporter geworfen. Der Lieferant einer Pizzeria befuhr die L 3014 aus Bad Soden kommend in Fahrtrichtung Kelkheim. In Liederbach warf ein bislang unbekannter Täter einen Gegenstand von der Eichkopfallee-Brücke, welcher auf der Beifahrerseite der Windschutzscheibe des Fahrzeugs einschlug. Die Windschutzscheibe wurde durch den Gegenstand komplett zerstört, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/9695-0 entgegen.

4. Nach Verfolgungsfahrt festgenommen,

B455 Kelkheim bis Idstein, Montag, 12.01.2026, 19:44 Uhr

(eh) Der Fahrer eines grauen Renault Megane versuchte sich auf der B455 zwischen Kelkheim und Eppstein einer Polizeikontrolle zu entziehen und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten bis nach Idstein-Kröftel, wo er festgenommen werden konnte. Der junge Fahrzeugführer befuhr am Montagabend die B455 aus Kelkheim kommend in Fahrtrichtung Eppstein, wo er an der Ampel im Kreuzungsbereich Burgstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Bei Einschalten der Anhaltesignale am Streifenwagen setzte der Mann seine Fahrt fluchtartig in Fahrtrichtung Eppstein-Vockenhausen fort. Während der folgenden Verfolgungsfahrt missachtete der 32-Jährige mehrere weitere rote Ampeln und Fußgängerüberwege. Die Fahrt setzte sich bis nach Idstein-Kröftel mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Auf einem Feldweg im Bereich der Feldbergstraße sprangen plötzlich Fahrer und Beifahrer aus dem Auto und flüchteten zu Fuß. Der nun führerlose Pkw rollte weiter und prallte gegen einen Weidezaun. Der Fahrzeugführer konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen in einer Gartenhütte festgenommen werden, zu der er sich unbefugt Zutritt verschafft hatte. Ein Vortest ergab, dass er zuvor Kokain konsumiert hatte und daher nicht fahrtüchtig war. Außerdem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daher nahmen die Beamten den Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. In einem Ermittlungsverfahren wird der junge Mann sich für seine Taten verantworten müssen.

5. Gegen Festnahme gewehrt,

Eschborn, An den Krautgärten, Montag, 12.01.2026, 19:07 Uhr

(eh) Bei einer Festnahme versuchte sich am Montagabend ein 31-jähriger Eschborner den polizeilichen Maßnahmen durch Flucht zu entziehen. Anschließend wehrte er sich gegen die Fesselung.

Der Mann sollte aufgrund einer vorangegangenen Straftat von den Polizeibeamten kontrolliert werden. Der Kontrolle versuchte er sich durch Weglaufen zu entziehen, konnte aber schnell durch die Beamten eingeholt werden. Bei der folgenden Festnahme mit Fesselung versuchte der Mann mehrfach seine Arme aus dem Griff der Beamten zu entreißen, wodurch beide Polizisten leichte Verletzungen erlitten. Schließlich gelang die Fesselung jedoch. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden. Der 31-Jährige musste die Streife mit zur Dienststelle begleiten von wo er nach weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Gewahrsamszelle untergebracht wurde. Gegen den Mann wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eröffnet.

