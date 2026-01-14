PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Sanitätshaus +++ Abendmahlkelch aus Kirche gestohlen +++ Geparktes Fahrzeug beschädigt - Verursacher flüchtig

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Sanitätshaus,

Kelkheim, Frankenallee, Montag, 12.01.2026, 18:30 Uhr bis Dienstag, 13.01.2026, 07:50 Uhr

(ro)In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher ein Sanitätshaus in Kelkheim heimgesucht. Die Täter näherten sich zwischen 18:30 Uhr und 07:50 Uhr dem Geschäft in der Frankenallee und öffneten gewaltsam ein Fenster. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen und entnahmen Bargeld aus einer Kasse. Weshalb die Täter den Verkaufsraum noch verwüsteten, indem sie Inventar beschädigten und Gegenstände umwarfen, ist ebenfalls Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Abendmahlkelch aus Kirche gestohlen,

Bad Soden, Zum Quellenpark, Montag, 12.01.2026, 07:00 Uhr bis Dienstag, 13.01.2026, 08:15 Uhr

(ro)Diebe haben am Anfang der Woche einen Abendmahlkelch aus einer Kirche in Bad Soden gestohlen. Die Täter schlugen zwischen Montag, 07:00 Uhr und Dienstag, 08:15 Uhr ein Fenster des Kirchengebäudes in der Straße "Zum Quellenpark" ein und gelangten so ins Innere. Hier beschädigten sie mehrere Türen und stahlen einen Abendmahlkelch, diverse Schlüssel sowie eine Festplatte. Samt Beute flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zum Einbruch unter der (06196) 2073-0 entgegen.

3. Geparktes Fahrzeug beschädigt - Verursacher flüchtig, Kelkheim, Großer Haingraben, Dienstag, 13.01.2026, 08:50 Uhr bis 14:20 Uhr

(ro)In Kelkheim kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht, die Polizei sucht nun nach dem Verursacher. Die Besitzerin parkte ihren schwarzen Audi A4 um 08:50 Uhr in einer Parklücke in der Straße "Großer Haingraben. Als sie um 14:20 Uhr zum Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Audi frische Unfallschäden aufwies. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Geparkten vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Fahrzeugs flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell