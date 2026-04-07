POL-COE: Coesfeld, Hengtestraße/Grauer Mazda 3 beschädigt
Coesfeld (ots)
En unbekannter Autofahrer hat am Montag (06.04.26) einen grauen Mazda 3 an der Hengtestraße beschädigt. Zwischen 3 Uhr und 12.50 Uhr stand dieser am Fahrbahnrand. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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