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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hengtestraße/Grauer Mazda 3 beschädigt

Coesfeld (ots)

En unbekannter Autofahrer hat am Montag (06.04.26) einen grauen Mazda 3 an der Hengtestraße beschädigt. Zwischen 3 Uhr und 12.50 Uhr stand dieser am Fahrbahnrand. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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