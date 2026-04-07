POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben ein rund vier Meter langes Kupferfallrohr von einer Hauswand an der Ascheberger Straße in Herbern gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 11.15 Uhr am Montag (06.04.26) und 8.30 Uhr am Dienstag (07.04.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

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