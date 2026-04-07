POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Straße An der Kreuzkirche in ein Pfarrhaus eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag (02.04.26) und 8 Uhr am Dienstag (07.04.26) brachen die Täter ein Fenster auf. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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