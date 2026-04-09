POL-COE: Ascheberg, Herbern, Nordick-Hombergstraße/ Diesel gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben rund 15 Liter Dieselkraftstoff, drei Stahlketten sowie eine Laderampe von einem Bagger an einer Baustelle an der Nordick-Hombergstraße gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Mittwoch (08.04.26) und 7.30 Uhr am Donnerstag (09.04.26). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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