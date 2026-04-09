POL-COE: Ascheberg, Herbern, Nordick-Hombergstraße/ Diesel gestohlen

Coesfeld (ots) - Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei nach einer Betrügerin. Am 13.12.25 erschien die Gesuchte bei einer Coesfelder Firma, um eine Provision für einen Deal zu prüfen. Ein Mitarbeiter legte ihr das Bargeld vor. Die unbekannte Tatverdächtige nahm dieses in Augenschein und verpackte es in einem von ihr mitgebrachten Paket. Ein von ihr inszeniertes Ablenkungsmanöver nutzte die ...

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