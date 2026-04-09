POL-COE: Coesfeld, Reiningstraße/ Grauer Hyundai i30 beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat an der Reiningstraße einen grauen Hyundai i30 beschädigt. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch (08.04.26) und 8 Uhr am Donnerstag (09.04.26) stand das Auto am Straßenrand. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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