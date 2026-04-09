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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Reiningstraße/ Grauer Hyundai i30 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat an der Reiningstraße einen grauen Hyundai i30 beschädigt. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch (08.04.26) und 8 Uhr am Donnerstag (09.04.26) stand das Auto am Straßenrand. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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