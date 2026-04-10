POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße/ Tür beschmiert

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat an der Reiningstraße einen grauen Hyundai i30 beschädigt. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch (08.04.26) und 8 Uhr am Donnerstag (09.04.26) stand das Auto am Straßenrand. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

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