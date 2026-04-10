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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Gewerbestraße/ Tür beschmiert

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Gewerbestraße in Buldern die Eingangstür der Mehrzweckhalle mit Farbe beschmiert. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Donnerstag (09.04.6) und 7 Uhr am Freitag (10.04.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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