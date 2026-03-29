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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Brey

56321 Brey (ots)

Zwischen dem 19.03.2026 gegen ca. 18:00 Uhr und dem 20.03.2026 gegen ca. 16:30 Uhr kam es auf dem öffentlichen Parkplatz in der Ziegeleistraße in 56321 Brey zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein PKW VW Golf, welcher dort geparkt war, wurde hierbei an der Fahrertür beschädigt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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