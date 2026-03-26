PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin in Simmern (Hunsrück)

Simmern (Hunsrück) (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Johann-Philipp-Reis-Straße in Simmern (Hunsrück) zu einem Verkehrsunfall. Eine Motorradfahrerin fuhr hinter einem dunklen SUV, als dieser unerwartet abbremste. Hierauf verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Simmern bittet um Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum beteiligten Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761/921-0
E-Mail: pisimmern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 16:49

    POL-PDKO: Presseabschlussmeldung, Gebäudebrand

    Andernach (ots) - Am Donnerstag, den 26.03.2026, wurde der Polizei Andernach gegen 14:01 Uhr ein Gebäudebrand mit Menschenrettung im Erlenweg in Andernach gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Zwischendecke zwischen Keller und Erdgeschoss zu einem Schmorbrand an Holzteilen gekommen war. Im Zuge dessen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 14:21

    POL-PDKO: * * * Gebäudebrand - Erstmeldung * * *

    Andernach (ots) - Auf Grund eines Gebäudebrands kommt es im Bereich des Erlenwegs in 56626 Andernach zu einem größeren Einsatz unter der Beteiligung von Polizei und Rettungskräften. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation der PI Andernach folgt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz Polizeiinspektion Andernach ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 12:10

    POL-PDKO: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht!

    Koblenz (Stadtteil Rauental) (ots) - In der Nacht von Sonntag, dem 22.03.2026, auf Montag, dem 23.03.2026, kam es im Koblenzer Stadtteil Rauental im Bereich der Steinstraße und Otto-Fohl-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Täter beschädigte an vier dort ordnungsgemäß entlang der Straße geparkten Fahrzeugen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren