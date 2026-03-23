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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht!

Koblenz (Stadtteil Rauental) (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 22.03.2026, auf Montag, dem 23.03.2026, kam es im Koblenzer Stadtteil Rauental im Bereich der Steinstraße und Otto-Fohl-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Der bislang unbekannte Täter beschädigte an vier dort ordnungsgemäß entlang der Straße geparkten Fahrzeugen die Seitenspiegel. Bei einem weiteren Fahrzeug wurde ein am Straßenrand abgestellter Staubsauger in die Heckscheibe geworfen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unbekannten Täter und / oder Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder schriftlich an die hiesige Polizeiinspektion Koblenz 1 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
(S. Land, PHK)
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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