Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Presseabschlussmeldung, Gebäudebrand

Andernach (ots)

Am Donnerstag, den 26.03.2026, wurde der Polizei Andernach gegen 14:01 Uhr ein Gebäudebrand mit Menschenrettung im Erlenweg in Andernach gemeldet. Bei Eintreffen vor Ort stellte sich heraus, dass es in der Zwischendecke zwischen Keller und Erdgeschoss zu einem Schmorbrand an Holzteilen gekommen war. Im Zuge dessen kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude befanden, konnten durch die Einsatzkräfte zeitnah in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch das Brandgeschehen wurde das Gebäude leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im niedrigen, fünfstelligen Bereich bewegen. Neben Einsatzkräften der Polizeiinspektion Andernach waren auch drei Rettungswagen sowie ca. 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Andernach im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

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