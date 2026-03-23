Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Rübenach

Koblenz (ots)

Am 23.03.2026 im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr - 01:45 Uhr kam es in Koblenz-Rübenach auf der Aachener Straße, nahe der Bushaltestelle Brückerbach, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch Glassplitter. Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Glasflaschen zielgerichtet auf die Straße, wodurch etliche Glasscherben die Straße bedeckten und eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer entstand.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zur Identität der Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261 103-54250 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell