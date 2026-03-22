Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 9

Andernach (ots)

Am Sonntag, den 22.03.2026, gegen 12:20 Uhr ist es auf der B 9 zwischen den Ausfahrten Andernach-Hafen und Andernach-Süd zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Hierbei fuhr ein Porsche aufgrund bislang nicht geklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Hyundai auf. Durch den Zusammenstoß verlor der Porsche-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr die Wiese neben der Fahrbahn. Dort kam der Porsche zum Stehen. Der Porsche-Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Hyundai wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell