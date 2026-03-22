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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Alleinunfall erfordert aufwendige Bergungsmaßnahmen

Lahnstein (ots)

Am 22.03.2026 kam es gegen 00:15 Uhr im Bereich der Behelfsumleitungsstrecke "Martin-Luther-Straße" in Lahnstein-Friedland zu einem Alleinunfall. Dabei kam die 49-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab, sodass das Fahrzeug erst ca. 15m in der Böschung zum Stehen kam. Dabei entstanden glücklicherweise lediglich geringfügige Sachschäden. Der PKW wurde im Laufe des Tages durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen. Zu diesem Zwecke erfolgte um die Mittagszeit eine ca. 30-minütige Vollsperrung des Bereichs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130
pilahnstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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