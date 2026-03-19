Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressetermin zur Präsentation der örtlichen Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 in den Räumen der Polizeiinspektion Simmern

Koblenz (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Polizeiinspektionen Boppard und Simmern stellen am Mittwoch 01.04.26 um 10.30 Uhr in den Räumen der PI Simmern gemeinsam die Polizeiliche Kriminalstatistik für ihre Zuständigkeitsbereich vor. Pressevertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Um Vorabanmeldung telefonisch oder per Email wird gebeten.

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