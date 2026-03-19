Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand vermutlich nicht sachgerecht entsorgter Werkzeug-Akkus

Andernach-Eich (ots)

Der Polizeiinspektion Andernach wurde am Morgen des 19.03.2026, gegen 06:45 Uhr, der Brand von Abfällen gemeldet, die sich in einem Abfallfahrzeug befanden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der gemeldeten Örtlichkeit in Andernach-Eich waren die Abfälle bereits durch die Feuerwehr gelöscht worden. Es konnte festgestellt werden, dass der Brand im Inneren des Abfallfahrzeuges vermutlich durch mehrere nicht sachgerecht entsorgte Werkzeug-Akkus entstanden war, die durch die Kompression in der Müllpresse beschädigt worden waren und sich dadurch entzündet hatten. Zu einem Personen- oder Sachschaden kam es bislang nicht. Die Ermittlungen dauern an.

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