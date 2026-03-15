Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei Simmern - Wochenendpressebericht 13.-15.03.2026

Simmern/Hsr. (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:25 h, kam es in einem Schnellrestaurant in Kirchberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung von zwei männlichen Personen im Alter von 22 und 36 Jahren. Die beiden Personen gerieten zunächst in einen verbalen Streit, wobei die jüngere der beiden Personen versuchte, den Älteren aus der Lokalität heraus auf die Fahrbahn zu ziehen. Bei diesem Vorhaben verletzte sich die ältere Person leicht am Arm. Die Personen wurden getrennt und die Polizei hinzugezogen. Bei der Anzeigenaufnahme gab der jüngere Mann an, dass er von seinem Kontrahenten sein ihm geliehenes Geld zurückgefordert habe. Der Ältere habe daraufhin im Rahmen der Übergabe die Geldscheine vor seinem Gesicht zerrissen. Außerdem, so der 22-Jährige, wäre er von seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht geschlagen und hierdurch verletzt worden. Es wurde gegen beide Personen ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum Geschehnisablauf dauern an. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

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