Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 14.03.2026, gegen 17:30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion in Bendorf über einen Verkehrsunfall zwischen Bendorf-Sayn und Isenburg gemeldet. Der alleinbeteiligte Fahrer verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass das Fahrzeug seitlich umkippte. Der genaue Unfallhergang ist noch Bestand der Ermittlungen. Der 20-jährige Fahrer sowie die 18-jährige Beifahrerin wurden zur weiteren Abklärung in ein nahegelegtes Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Bergungsarbeiten musste die B 413 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

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